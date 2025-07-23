Единственный шанс, – юрист сказала, как можно исправить ситуацию с НАБУ и САП

Власти приняли законопроект №12414, который подчиняет НАБУ и САП генпрокурору Украины. Это может негативно повлиять на положение Украины в контексте евроинтеграции. Кроме того, влияет на независимость структур, которые должны были бы быть таковыми.

Юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина рассказала 24 Каналу, что вчера, 22 июля 2025 года, собрание людей, которые против законопроекта по НАБУ и САП, началось 20:00. В ОП знали сколько вышло людей и с какими лозунгами, однако президент Владимир Зеленский подписал этот документ примерно в 11 вечера.

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Можно ли отменить законопроект по НАБУ и САП?

Елена Купина отметила, что отменить или ветировать законопроект, который подписал Владимир Зеленский по подчинения НАБУ и САП генеральному прокурору уже нельзя.

То есть с сегодняшнего дня (23 июля 2025 года – 24 Канал) все, что было проголосовано действует. Единственный шанс – это новый закон, который отменит предыдущий. Такой законопроект уже собирает подписи депутатов,

– сказала она.

Купина подчеркнула, что есть тревожные сигналы от западных партнеров – процедуры по вступлению Украины в Европейский Союз пока отложили на неопределенный срок.

Юрист считает, что такая ситуация с членством Украины в ЕС может повлиять на решение украинской власти по изменению скандального законопроекта.

Добавим, генпрокурор Руслан Кравченко после совещания в Офисе Президента заверил, что правоохранительные органы будут работать слаженно, каждый в пределах своей компетенции. Он выразил доверие к НАБУ и САП, отметив, что готов оказать поддержку при необходимости, но вмешиваться в их дела или забирать производства не будет. Также Кравченко подчеркнул, что решение по делам будет принимать в пределах своих полномочий и со всей ответственностью.