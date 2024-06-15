"Она рассматривается": в Минобороны отреагировали на идею сокращения полномочий ТЦК

В Украине продолжает нарастать недовольство сотрудниками ТЦК из-за постоянных скандалов. В частности, в Минобороны эту инициативу назвали "привлекательной".

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона заявил, что сейчас продолжаются обсуждения этого вопроса. Напомним, что нардеп Егор Чернев сообщил, что в парламенте рассматривают возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы.

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Что думают в Минобороны о сокращении полномочий ТЦК

В Минобороны Украины пока нет окончательного решения о передаче функций ТЦК гражданским органам.

Пока нет конкретного решения, продолжаются обсуждения. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦНАПы, является довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается,

– отметил Лазуткин.

Впрочем, пока представитель не может сказать больше по этому поводу.

Стоит отметить, что разговоры о передаче части полномочий ТЦК в гражданские органы, начались после нашумевшего видео на котором зафиксирована стычка между сотрудником ТЦК и фельдшером.

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