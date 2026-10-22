Ограничение скорости в терминалах Starlink для Украины сняли, – журналист
Ограничение скорости терминалов Starlink для украинских военных, по всей видимости, сняли. Такая информация появилась вечером 22 октября.
Об этом 22 октября главный корреспондент The Economist в Украине Оливер Кэрролл написал в социальной сети X.
Как работает Starlink?
Оливер Керролл заявил, что командиры операторов беспилотников на передовой сообщили ему о вероятной отмене ограничений скорости Starlink.
Они все еще проводят проверки, но "похоже, что это действительно так",
– сообщил Кэрролл.
До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к Илону Маску с просьбой отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине. После их разговора система начала работать более стабильно и быстрее.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский беседовал с госсекретарем США Марко Рубио о возобновлении обмена разведданными и надлежащей работе Starlink и Starshield. Тогда американский чиновник пообещал в дальнейшем работать над решением вопроса об ограничении связи.