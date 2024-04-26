Документов не будет: интервью с Подоляком об ограничениях для мужчин за рубежом

МИД Украины решил приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом. Государство имеет четкую позицию – дистанционных документов не будет.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что надо дождаться дополнительных разъяснений, когда заработает закон о мобилизации. Об ограничениях для мужчин за рубежом и чего ждать украинцам 9 мая – читайте далее в материале.

Стоит внимания Запрет на консульские услуги для мужчин за рубежом: все, что известно о распоряжении МИД

Напоминаем, что в первой части интервью мы писали о том, действительно ли ВСУ уже получили ATACMS и как должна закончиться война. Больше важных деталей – по ссылке.

В России задержали заместителя Шойгу: кто будет следующим

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов жил себе, работал. Сергей Шойгу в 2017 году за него даже заступался и, соответственно, не дал его арестовать. Теперь оказывается, что берут за "большую взятку", арестовывают, но говорят, что проблема якобы в госизмене.

Большая взятка – это миллион рублей? Это немножко странно. Это для таксиста, вероятно, из Дагестана в Москве большая взятка, а для этого субъекта Иванова – это карманные деньги, не более. Измена? Были же процессы со сталинских времен относительно того, что Николай Бухарин (российский политический деятель – 24 Канал), например, работал на 6 разведок. В частности, с японской, с финской и тому подобное.

Сейчас они постепенно возвращаются. Это же Владимир Путин – человек с очень ограниченным интеллектом. Он не может ничего нового сгенерировать. Он может только что-то карикатурно повторить, что где-то косвенно прочитал или о чем-то ему рассказали. Это было просто смешно смотреть, как все считали: "Это же Путин, он разбирается в чем-то, он стратег".

Нет, они просто калькируют все, что уже было в их истории. Иванов достаточно плодотворно работал в атомной энергетике, потом Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента России – 24 Канал) его вытеснил. Он активно работал с Шойгу, будучи его доверенным лицом. Он отвечал за материальное обеспечение российской армии.

Безусловно, они "очень эффектно" ее обеспечивали. Для чего здесь госизмена? Для того, чтобы повышать этот пропагандистский градус, эту истерию, что все, кто против нас – предатели. Они будут говорить, что "этот человек работал на украинскую, японскую и финскую разведку". Это однозначно.

Можем ли мы поддержать, что он на нас работал? Да, безусловно, как любой человек, который эффективно обворовывает российский бюджет, "работает на страны Запада". Я с сарказмом говорю, но это для России очевидно.

Мне кажется, что наиболее эффектно разваливает Россию сам Путин. Ведь решения, которые он принял, особенно с войной, – это вообще полное обнуление исторических перспектив России, ее репутации, возможностей. Это не так быстро, как нам бы с вами хотелось, но мне кажется, что надо его отработать на полиграфе. Только такой субъект, как Путин, с его ограниченным интеллектом, может работать на определенную разведку, ведь он принял такие странные решения:

расширили НАТО максимально, дали "второе дыхание" Альянсу;

полностью обнулили концепцию Советского Союза, который россияне по кирпичику строили;

дали Украине свою абсолютно крутую идентичность и субъектность;

практически вышли из стран Средней Азии – они сейчас ориентированы на другие страны;

уступили Китаю глобальное место, которое занимала Россия;

потеряли много перспективных технологических рынков и рынков финансов, на которые претендовать больше не могут;

загнали Россию в истерику, которая будет уничтожать возможность построить качественное государство на 10 – 30 лет. Это будет отсталая страна, и нам это очень понравится;

полностью разрушают все, что касается "интеллектуального пояса" России. Они или в иммиграции, или убиты, или "иноагентами" заявлены и т.д;

переформатировали элиту. Сегодня Путин называет элитой "героев" так называемой "сво".

То есть, более "агентского" существа, которое полностью обнуляет Россию, чем Путин, придумать нельзя. Это супер, надо смотреть на этого субъекта с иронией, сарказмом. К сожалению, он ведет против нас войну, это конкретно наша кровь. Но просто то, что он сделал с репутацией России – сложно было бы найти что-то другое.

Пишут о том, что министр обороны России может быть "следующим". Поскольку он в 2017 году выступил "за" или прикрыл Иванова, соответственно, понимает, чем занимается его заместитель. Есть ощущение, что Шойгу пойдет "следующим", или все же его оставят номинально руководить, а кто-то будет делать это из-под стола?

Он уже более года или даже немного раньше – еще до момента "эффектного финала" жизненной карьеры Евгения Пригожина – уже номинально руководил Министерством обороны. Там другие люди руководят, и не только. Еще там есть Руслан Цаликов – другой его заместитель, который тоже будет арестован. Мне кажется, что конкретно руководит уже Николай Патрушев (секретарь Совбеза России – 24 Канал).

Это максимально реакционная, максимально негативная группа, которая как раз таки создает этот "монструозный" вид России; которая приведет к фатальной катастрофе России. Это государство в таком виде существовать не будет. Я сейчас не о географических параметрах, а именно о функциональных параметрах и тому подобное. Мне кажется, что Шойгу – это абсолютно бесперспективный человек. Он никому не нужен.

Я думаю, что они его обязательно реализуют как "сакральную жертву". И не только его. Репрессии – это же стандартно. Это так же, как было уже неоднократно в российской истории. Через репрессии сначала идут "иноагенты", оппозиция или диссиденты, а потом обязательно начинают "пожирать" своих. Ведь ресурса будет все меньше, возможности выжить будет все меньше, желание тотально все контролировать – будет все больше.

Путин не то что там что-то контролирует, он просто вообще мало что сознательно понимает. И мне кажется, что "политбюро 2.0" иначе управляется. Оно будет постепенно зачищать, избавляясь от всех тех, которые являются для них чужаками – такие как Шойгу.



Шойгу могут убрать следующим / Getty Images

Об ограничениях для мужчин за рубежом

О "Варшавском майдане" украинцев. В Польше второй день протестуют мужчины, которым за рубежом не выдают загранпаспорта. В Комитете по нацбезопасности Украины говорят, что МИД незаконно остановил предоставление консульских услуг. Некоторые говорят о том, что так Украина "мстит". Называют это "мелкой местью" и "популизмом". Закон о мобилизации заработает с 18 мая. Обновить свои данные в ТЦК дистанционно они не могут. Что же происходит на самом деле? Это "месть" Украины или что-то другое?

Нет никакого "Варшавского майдана". Есть просто люди, которые сбежали. Они, вероятно, имели право это сделать – законно и незаконно, ведь для меня понятен страх. Не может быть никакой "мести" Украины. Украина – это государство, в котором идет война на его территории, оно защищает себя и абсолютно имеет право использовать любые механизмы, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Поэтому государство работает исключительно в пределах своих полномочий. Любой гражданин Украины, даже если он незаконно сбежал в начале войны, имеет определенные обязанности. И государство настаивает на том, чтобы, кроме права использовать его сервисные услуги, гражданин Украины должен осознать свои обязанности или принять для себя соответствующие решения. Об этом министр иностранных дел достаточно четко, конкретно заявил.

Как он (гражданин Украины – 24 Канал) эти решения будет принимать – это уже его дело. А государство не должно идти навстречу. Я не понимаю эти все популистские разговоры о том, что "государство может что-то делать или не может, может или не может выполнять определенные сервисные функции через ГП "Документ" или консулаты. Государство может принять любые решения, учитывая необходимость выживания.

У нас большая масштабная война. И у нас с вами там большое количество людей, которые из своих соображений, ведь "это не их страна, они не хотят за эту страну ничего отдавать, она ничего до них не сделала", выехали. Я не оцениваю субъективные основания для выезда из страны. Кто-то боится – это понятно; законно или незаконно. Но я не хочу, чтобы осуждали государство, которое ищет любые механизмы своего выживания и их использует.

Есть очевидное разъяснение, что сервис по дистанционному получению определенных документовприостановлен. Это – нормально. "Дистанционно" – это же услуга, а не обязанность государства это делать. Государство останавливает эту услугу, ввиду того, что определенные граждане остановили свои обязанности перед государством. И это – нормально, поэтому я бы советовал к этому относиться спокойно.

Безусловно, я буду на стороне государства, которое защищается. И, безусловно, я буду на стороне людей, которые находятся все эти 2 и более лет на территории Украины – кто-то на переднем крае, кто-то в тылу, кто-то волонтерит. Это с большими сердцами люди.

Я буду негативно относиться ко всем тем, кто оскорбляет этих людей; кто хочет оставаться на территории других стран и вести себя так, как он ведет себя. То есть ни донатов, ни экономической помощи, ни протестов, ни акций, ни манифестаций на улицах других стран, когда нам нужна была помощь. Ни желания иначе помочь стране, ни желания вернуться, несмотря на свой страх, и выполнить определенный долг. Как можно относиться к этим людям?

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Популистские рассуждения "мы будем защищать людей, ведь мы их потеряем" – эти люди уже сами себя потеряли на данном этапе. Может, потом они осознают, что такое родная страна, что такое страна, в которой родился ты, твои родители, которая в любом случае сделала из тебя того человека, которым ты есть, и вернутся. Но сегодня говорить о том, что мы кого-то теряем или не теряем..

Все, кто заинтересован в выживании Украины, находятся здесь и сейчас, несмотря на страх. Многим страшно, но у нас дети находятся в Украине, несмотря на все. Поэтому надо спокойно относиться ко всем этим проявлениям агрессии. Если бы этим людям там на месте объясняли, что "нет вопросов – приезжайте в Украину, и там решите все вопросы по постановке на определенные процедуры и т.д.", но как есть.

Есть абсолютно компетентная позиция министра, абсолютно компетентная и профессиональная позиция Министерства иностранных дел. Надо дождаться дополнительных разъяснений, когда будет работать уже закон о мобилизации, как будут работать консульские службы. Есть абсолютно четкая позиция государства – дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте.

Опять же, говорим о том, что мы должны быть объединенными. Не разъединяет ли эта ситуация сейчас украинцев? Верите ли вы в то, что эти украинцы, которые не смогут получить услуг за рубежом, вернутся обратно в Украину?

Все, что касается возвращения или не возвращения – будем обсуждать после войны в полном объеме, искать возможности. Если кто-то захочет вернуться с экономической точки зрения, будем искать эти возможности. Сегодня говорить о возвращении людей. Я просто очень "люблю" иллюзии. Люди сбежали, они не будут возвращаться сегодня, они не хотят возвращаться.

Объединяется или разъединяется? А как можно объединить людей, которые два года на переднем крае находятся без ротации, и тех, кто эти два года проводит где-то за границей, даже не донатит на ВСУ, не волонтерят, не проводят там какие-то важные манифестации, не давят на политические элиты других стран? Это же тоже делает Украина, правильно? Те, кто здесь находится – давят, проводят переговоры.

То есть какое здесь объединение? О чем бъединение? Эти люди, которые тихонько себе затаились там и получали статус беженцев, определенные средства, чувствовали себя в безопасности, хотели бы быть объединенными с теми, кто находится под постоянными обстрелами в Украине? Как вы себе это представляете? Где здесь объединение?

Объединение – это когда так, тебе страшно, ты как-то уехал, боишься вернуться, понимаю, но ты активно занимаешь проукраинскую позицию. Есть конкретные опции – донаты, манифестации, давление на политиков, лоббизм, экономика, да что угодно, что можно было бы добавить к нашей способности сопротивляться. Это же правильно.

И по крайней мере, не оскорблять Украину. По крайней мере, не как мы с вами увидели в Польше, когда кто-то там говорит: "А идите вы сами свою Украину защищаете. Кто она для нас?". Это же прямое оскорбление.

Что делает Россия сразу? Масштабирует это все. Вы понимаете, что они делают? Они берут и говорят: "Да какая там Украина? Путин правильно делает, что их там убивает. Нам эта страна не нравится. Они паспорта украинские выбрасывают в мусорники".

Это о единстве они говорят? Государство сказало, что у вас не только права есть, а еще и обязанности; найдите вариант, как вы эти обязанности будете выполнять, потому что государство сегодня истекает кровью". А они вместо этого что говорят – почему мы должны с этой страной о чем-то там говорить? Поэтому это не о единстве, давайте без иллюзий.

Тем, кто находится в Украине, также может быть страшно, но они находятся здесь. Есть люди, которые вернулись, которые испугались вначале, а потом вернулись. Много таких людей есть. Они осознают, что страшно, есть риски, которые увеличиваются, но это моя страна, где мои дети дальше будут расти. Это страна, которая будет в историю вписана. А есть кто-то, кто ее оскорбляет.

Поэтому я не хочу, чтобы мы большую дискуссию вокруг этого выстраивали, потому что это неправильная дискуссия. Дискуссия должна быть такая: надо сделать все, что можно сегодня для Украины, чтобы она выжила, обязательно выиграла войну. Все остальное – это не об объединении. Все остальное – это фикция, иллюзия.



Дмитрий Кулеба заявил о прекращении некоторых консульских услуг для мужчин за границей / Getty Images

О телемарафоне и нарушении прав человека

Спрошу об отчете от Госдепа США о нарушении прав человека в Украине, об этих пунктах, которые там перечислены. В частности, по 2023 году, говорится о подконтрольной Украине территории. Первым пунктом в том отчете идут насильственные исчезновения, пытки, жестокое обращение, а также наказания, суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьме, произвольный арест или задержание, серьезные проблемы с независимостью судебной власти. Завершается это все телевизионным марафоном.

Это какой-то странный отчет. Я даже не знаю, как его комментировать. Мы же находимся в максимально таком простом историческом промежутке времени. У нас ничего не происходит. У нас нет войны, оккупации, огромного количества погибших гражданских. Нас не атакуют ракетами. Мы здесь можем сегодня максимально четко выстраивать дискуссионные клубы, спокойно и так далее.

Это для меня странно. Потому что я хотел бы посмотреть на другие демократические страны, как они себя будут вести в состоянии масштабной контрвойны. То, что перечислили – это какой-то странный нонсенс.

Безусловно, есть определенные сложности, особенно на территориях, где идут боевые действия. Безусловно, есть определенные нарушения. Да, но это война. И у нас есть контрольные органы, например, прокуратура, которая постоянно оперирует теми или иными данными, пробует навести порядок. Надо же с пониманием к этому относиться.

Все, что касается, например, свободы слова. А у нас запрещено что-то? То есть как-то мы запретили, цензурировали? Нет. Телемарафон? Да, государство захотело иметь определенную площадку, чтобы на ней четко проводить определенные информационные программы. Это очевидно. Для того, чтобы не было внутреннего масштабного – то, что было накануне войны. Чтобы нормально для демократических стран, где идет большая дискуссия в онлайне, в прямом эфире и тому подобное.

Но еще раз – цензура не введена. Любой может продавать информационный продукт в любом количестве. Только государство хочет иметь определенный инструмент для того, чтобы говорить и проводить контринформационную работу с учетом масштаба информационной работы России, в частности, на нашем рынке. С учетом типа политического процесса, который присущ Украине.

А что это за политический процесс? Вы прекрасно знаете. Это компроматный процесс. То есть здесь не дискуссия в положительных тональностях. Здесь дискуссия в компромате, образах, деструкции. Мы хотим во время войны иметь максимально деструктивную дискуссию. Несмотря на то, что и так имеем неконтролируемые целые сети, социальные сети. Мы не можем их контролировать с технической точки зрения.

Поэтому государство все-таки имеет соответствующий инструмент получить и работать с этим инструментом. Ограничивает ли это право других людей говорить или там публиковать что-то? Нет, не ограничивает.

Поэтому еще раз подчеркиваю, что это для меня как-то странно звучит. Тогда у меня встречные вопросы. Что нужно сделать? Проиграть России? Потому что когда Россия придет и построит здесь концентрационный лагерь, это "конечно" будет про свободу слова, про права людей, про защиту прав, про судебную систему и так далее. Это для этого надо написать?

То есть вместо того, чтобы написать, как поступает Россия вообще с точки зрения войны, что все, что можно обнулить – Россия обнулила, поэтому сегодня Украина страдает. Надо прописать, мол, нет, мы будем бояться говорить о России, потому что надо будет тогда сказать, что она делает в Совбезе ООН; что она делает в международном Красном Кресте до сих пор; что делает Международный Красный Крест на территории России; почему до военнослужащих пленных мы не можем дойти, почему не работают Женевские конвенции.

Вместо того, чтобы это прописать, мы пропишем о демократической стране, которая истекает кровью, воюет уже более на годы. Мы напишем, что у них телемарафон, что он имеет плохой вид. Шесть каналов, которые работают, потому что государство хочет иметь определенную площадку.

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Все остальные также работают. Они могут. Их закрывают? Нет. Цензуру ввели? Нет. Они же работают? Да. Так в чем проблема? Мы говорим не о Международном Красном Кресте, а о телемарафоне в Украине. Это очень круто звучит.

Еще раз задам встречный вопрос. Что надо получить на выходе? Дать возможность России немножко больше нас убивать? Предоставить России возможность, чтобы она нас информационно залила всем? И чтобы здесь были постоянные ИПСО? Чтобы мы внутренне дрались? Что надо сделать?

Чего ждать украинцам 9 мая

Скоро сакральная дата для России – 9 мая. Пока мы в ожидании той помощи, которую нам обещали, которая к нам идет, Россия может усилить обстрелы в ближайшее время. Может ли, что у нее нет на это ресурса?

Россия и так обстреливает нас с вами ежедневно, каждую ночь. Вы же видите, что постоянно работают сирены, постоянно пробует атаковать критическую инфраструктуру. Россия будет это делать.

Сможет ли она нарастить количество ракет? Да, она может, я сейчас с сарказмом, такого классически российского "праздничного" удара нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немножко повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны.

Что для этого нужно? Это даже уже не про пусковые установки, а это про количество противоракет. С пусковыми установками немножко сложнее – дольше логистика. По поставкам противоракет, думаю, что с этим мы успеем до этого макабрического праздника под названием "9 мая".