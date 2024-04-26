Военный откровенно ответил, что думает об ограничениях для мужчин за рубежом
Мужчины мобилизационного возраста смогут получить паспорта только на территории Украины, решило правительство Украины. Пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста запрещено.
В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко прокомментировал соответствующее решение.
Важно "Можем принять любое решение": ОП об ограничении консульских услуг за рубежом
По его словам, предпосылкой получения консульских услуг, например, загранпаспортов является актуализация своих данных и заполнение необходимых бумаг для воинского учета.
"То есть, если ты находишься за границей, ты должен актуализировать свои данные, стать на воинский учет, и после этого государство выполнит свою функцию – выдаст
тебе необходимый пакет документов", – отметил Федоренко.
Я считаю, что это абсолютно нормальный и закономерный шаг. Все, кто является гражданами Украины, должны осознавать, что государство нужно защищать. Даже, если они на текущий момент находятся за рубежом,
– подчеркнул командир.
Он пояснил, что есть люди, которые все время бегут от войны, например, Афганистан, Грузия или другие страны. Наше государство очень активно и искренне принимало всех, кто нуждался в укрытии боевых действий. На текущий момент этих людей война настигла в Украине.
С течением времени, если, не дай Бог, противник реализует свои намерения, – война настигнет и в других странах, которые сейчас являются странами Европейского Союза и входят в состав НАТО.
"Поэтому каждому из нас, наверное, написано судьбой защитить свою семью, свой дом, свою страну с оружием в руках, на поле боя. Защитить весь цивилизованный мир и возможность наших детей быть в безопасности, получать надежное образование и жить. В том числе с возможностью наслаждаться, а не прятаться все время от ракето-бомбовых ударов", – подчеркнул Федоренко.
Он добавил, что полностью поддерживает государство в тех мероприятиях, которые сейчас реализуются. Однако считает, что в определенных направлениях они должны быть даже более настойчивы.
Что известно об ограничении консульских услуг за рубежом
- МИД Украины приказало дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом. Дмитрий Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- Министр иностранных дел убежден, что возвращение мужчин из-за границы будет справедливым в отношении тех, кто остался в Украине.