Не наказание, а необходимость, – представитель Минобороны об ограничениях для уклонистов
Министерство обороны предлагает новые ограничения для уклонистов. Важно, что они не являются "наказанием", как об этом рассказывают в сети, а – необходимым шагом, в частности, для обеспечения демобилизации военных в четко определенный срок.
Предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти меры являются необходимыми в нынешних обстоятельствах. Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Законопроект не предусматривает "наказания" для уклонистов
"Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Это не так, слава богу", – сказал Павлюк
Журналист спросил спикера относительно предложенных новой редакцией законопроекта норм о "наказании" для уклонистов – будут ли они, по мнению представителя Минобороны, поддержаны в Верховной Раде.
Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Начнем с удобства: значительно удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и будем наконец иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать,
– отметил Павлюк.
Он отметил, что предложенные законопроектом санкции касаются конкретно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию в ТЦК.Обратите внимание! Как отметил представитель Минобороны, предусмотренные санкции не являются "наказанием", а является "методом воздействия", потому что они будут временными – как только человек появится в ТЦК, эти ограничения будут сняты.
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Больше о законопроекте
- 30 января в Верховную Раду внесли обновленный законопроект о процессе проведения мобилизации в нашем государстве. Предыдущая версия была раскритикована общественностью и публичными спикерами.
- Инициатива предусматривает, в частности, возможность для демобилизации после 36 месяцев службы. Павлюк, кстати, отмечал, что обеспечение определенности срока службы сейчас чрезвычайно важно.
- Номер законопроекта – 10449, в нем заложено уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет. Строковую службу планируют отменить, заменив ее базовой военной подготовкой, продолжительностью в 5 месяцев. После мобилизации все призывники должны будут обязательно пройти подготовку сроком от 2 до 3 месяцев.