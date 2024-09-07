"Есть не только аэродромы": политолог раскритиковал позицию Запада касательно ударов по России

США запрещают ВСУ наносить удары вглубь России ракетами ATACMS, считая, что многие важные цели Украины в России находятся вне зоны действия этих ракет. Украинская сторона добивается снятия ограничений на использование этого оружия.

Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснение США назвал циничным поведением русофильского лобби в Белом доме, которое пытается спасти российского диктатора.

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На горе украинцев делают бизнес

Политолог озвучил, что некоторые лица в США обнаглели, на костях украинцев делают бизнес и рассказывают одновременно с этим ерунду о якобы демократии и ценностях.

Нам говорили о поддержке, а по факту там хотят спасать Путина и Россию, но Украина должна сказать, что так не будет. Когда Умеров улетел в США и параллельно была атака на Москву, это был намек нашим партнерам: или нам быстро дадут деньги и ракеты, мы возвращаем границы до 1991 года, будет вступление в НАТО и списание долгов, или же Украина устроит проблемы в результате ударов по компрессорам нефтепроводов в России,

– озвучил Загородний.

Тогда, по словам политолога, начнутся серьезные проблемы по всему миру. Он отметил, что дроны должны прилететь в российские подстанции, которые питают нефтепровод, по которому американские компании получают нефть. Как только начнутся проблемы в компаниях США, тогда, по мнению Загороднего, они начнут решать их в Белом доме.

"После того, как СБУ начали "выносить" российские НПЗ, начались заявления из Вашингтона, что нефтеперерабатывающие заводы – это гражданская инфраструктура. Но мы получили результат от этого, поэтому надо меньше слушать кого-то. Есть не только аэродромы, стоит долбить по "Тольяттиазоту", чтобы в мире подскочили цены на удобрения, лупить по нефтепроводам, или по терминалам в Новороссийске", – считает Загородний.

К сведению! В Министерстве обороны США заявили, что ограничение на использование Украиной американского оружия для дальнобойных ударов по целям в России обусловлено рядом факторов. Среди таких: ограниченное количество ракет ATACMS; расположение большинства российской авиации, с которой запускают бомбы и ракеты, вне радиуса досягаемости ATACMS.