Ограниченную пригодность отменили: что это значит и что нужно делать украинцам

Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет термин "ограниченно пригодный" для военной службы. Поэтому соответствующие лица должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщила пресс-секретарь черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея. Она добавила, что соответствующие изменения начнут действовать только через месяц.

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Изменения для ограниченно пригодных

Алина Кривошея отметила, что "ограниченно пригодные" по состоянию здоровья граждане должны пройти военно-врачебную комиссию в течение следующих девяти месяцев. После этого их определяют как "полностью непригодных" к военной службе или "пригодных".

Был перечень определенных болезней, по которым определяли, пригоден человек к военной службе или нет, либо же ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус "непригоден" к военной службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус "пригодный", то продолжают службу в Вооруженных Силах Украины,

– указала пресс-секретарь.

Однако соответствующие изменения будут действовать не сразу. По словам Кривошеи, закон вступит в силу через месяц с даты публикации, поэтому все эти изменения будут с 4 мая 2024 года.

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