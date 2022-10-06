Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. Ранее политолог Валерий Дымов рассказал, почему на самом деле россияне недовольны войной.
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Толпа должна собраться самостоятельно
Ким отметил, что толпа должна собраться самостоятельно. К примеру, когда люди идут на концерт, они платят собственные средства для того, чтобы туда попасть. У них есть мотивация. Когда тебя везут автобусами откуда-то, ты должен отработать эту поездку. Это работа, а не вдохновение, ради которого ты жертвуешь своим временем и деньгами. Поэтому у толпы на Красной площади отсутствовала мотивация.
Эти триколоры после митинга выбрасывают на свалки, и они где-то валяются по углам в огромных количествах. То есть мотивации у людей нет,
– заметил психолог.
Нужны ораторские навыки
Он продолжил, что для того чтобы "завести" зал, толпу, стадион и т.д., нужно обладать соответствующими навыками. Человек должен владеть ораторским мастерством и постоянно выступать.
"Человек должен говорить не что-нибудь, а говорить это правильно, строить стратегию сообщения", – подчеркнул Ким.
Нельзя толпе давать сложные вещи
Психолог добавил, что еще один компонент состоит в том, что нельзя толпе давать сложные вещи. Особенно, когда толпа свезена. Охлобыстин рассказывает со сцены о какой-то "качке".
Что это за "качка"? Откуда она взялась? Что она значит? Они не понимают, что это значит. Сложные вещи не "заходят",
– подчеркнул он.
Ким о том, почему россияне не поддержали выступление Охлобыстина на концерте: смотрите видео
У российского общества нет восприятия присоединения
По словам Кима, самое главное в том, что у российского общества нет восприятия присоединения. Россия пытается любой праздник превратить в "9 мая". Ничего другого не выходит.
"Если нет ключевого компонента – принятие обществом этого события, как праздничного, то кто бы ни выступал, что бы он ни говорил, все равно это закончится этой непонятностью", – подытожил психолог.
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