Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім. Раніше політолог Валерій Димов розказав, чому насправді росіяни не задоволені війною.

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Натовп має зібратись самостійно

Кім зазначив, що натовп має зібратись самостійно. Наприклад, коли люди йдуть на концерт, вони платять власні кошти для того, щоб туди потрапити. У них є мотивація. Коли ж тебе везуть автобусами звідкілясь, ти маєш відпрацювати цю поїздку. Це робота, а не натхнення, заради якої ти жертвуєш власним часом і грошима. Тож, у натовпу на Червоній площі була відсутня мотивація.

Ці триколори після мітингу викидають на смітники, й вони десь валяються по закутках у величезних кількостях. Тобто, мотивації в людей немає,

– зауважив психолог.

Потрібні ораторські навички

Він продовжив, що для того, аби "завести" зал, натовп, стадіон тощо, потрібно володіти відповідними навичками. Людина має володіти ораторською майстерністю і постійно виступати.

"Людина повинна говорити не абищо, а говорити це правильно, будувати стратегію повідомлення", – наголосив Кім.

Не можна натовпу давати складні речі

Психолог додав, що ще один компонент полягає в тому, що не можна натовпу давати складні речі. Особливо, коли натовп звезений. Охлобистін розповідає зі сцени про якусь "гойду".

Що це за "гойда"? Звідки вона взялась? Що вона означає? Вони не розуміють, що це. Складні речі не "заходять",

– підкреслив він.

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У російського суспільства немає сприйняття приєднання

За словами Кіма, найголовніше полягає в тому, що в російського суспільства немає сприйняття приєднання. Росія намагається будь-яке свято перетворити на "9 травня". Нічого іншого не виходить.

"Коли немає ключового компонента – прийняття суспільством цієї події, як святкової, то хто б не виступав, що б він не казав, усе одно це закінчиться цією незрозумілістю", – підсумував психолог.

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