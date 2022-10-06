Поведение Путина на "праздновании" аннексии украинских территорий

Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким. По его словам, если проанализировать поведение Путина в Георгиевском зале при провозглашении "присоединения" украинских территорий, можно четко проследить – Путин верит в то, что он говорит, но не верит в то, что делает.

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То есть президент страны-агрессора действительно верит в свои рассказы о трехклятом Западе, который хочет завоевать и захватить Россию. Но когда он подписывает эти бумажки – "указы" о "присоединении" территорий, то не верит в то, что это приведет к чему-то положительному для него.

Валентин Ким объяснил, что, наблюдая за Путиным на этом "празднике", нужно обращать внимание не только, не что и как он делает, но и на то, чего не делает.

"С точки зрения невербалики очень важно понять, насколько конгруэнтно поведение, то есть насколько разные аспекты поведения друг с другом сотрудничают, похожи, тождественны и так далее", – пояснил он.

Да, кремлевская пропаганда пыталась продать своим зрителям это событие как триумфальное и историческое, ведь, как они говорят, Россия снова "приросла" территориями, а потому нужно праздновать с салютами, концертами и массовыми гуляниями. Однако Путин сам этого не транслировал.

По словам психолога, лидер, разделяющий контекст происходящего, должен:

излучать энергию,

стоять прямо,

содержать зрительный контакт с людьми, с которыми общается,

использовать интонации, идущие на повышение, и широкие жесты,

сокращать дистанцию и т.д.

"Здесь мы видим наоборот. Путин более скован, чем всегда, гораздо меньше зрительного контакта с аудиторией, еще большее расстояние до людей. Он ведет себя неуверенно и не является инициатором того или иного движения",

– проанализировал Ким.

По мнению психолога, настоящим эмоциональным лидером этого праздника, действительно радовавшегося происходящему, был "глава" незаконной республики на временно оккупированной территории Донбасса Пушилин. Рядом с ним Путин выглядел бутафорией. Особенно это было заметно, когда они с четверкой гауляйтеров украинских областей сцепились руками и скандировали: "Россия! Россия!"

Путин вообще ничего не скандирует, он вообще не оратор, публичный политик. Для него такие проявления – это свидетельство того, что он должен идти на поводу у таких инструментов, чтобы завести толпу.

– констатировал Ким.

О чем говорит курьез с ручкой

Хотя весь устроенный россиянами шабаш был просто смехотворным, Путин добавил еще и смог изрядно оконфузиться. Он подписывал "указы" шариковой ручкой, но пытался вмокнуть ее в чернила – как перо.

Психолог объяснил, что подобные курьезы иногда случаются с политиками, потому что они не могут постоянно находиться в состоянии сосредоточенности и сохранять четкое понимание того, где они, что делают, с кем общаются, что нужно говорить и т.д. О том, что случился просто забавный случай можно было бы сказать и о Путине, если бы не ситуация и не подписываемые им бумаги.

"В этом случае, конечно, что Владимир Владимирович перестарался. Видимо, был в образе, и ему действительно нужно было дать какое-то перо, или огниво, чтобы он с кувалдой на мраморе выбивал эти слова", – пошутил Ким.

А если серьезно, то действия Путина – это свидетельство того, что он был слишком сосредоточен на процессе, который начал терять контроль по таким безделушкам, как то, чем он подписывает свою бумажку.

Полный стрим с Валентином Кимом: смотрите видео

Путин паникует

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко убежден, что Путин паникует, потому что ему нечего сказать своему народу. Он якобы должен выступить перед россиянами с очередным обращением, но долго набирается смелости и не может подобрать слова.

Российский диктатор, вероятно, осознает, что оказался в ситуации, когда каждое его слово и движение еще больше погружают в болото и всю страну, которую он возглавляет.