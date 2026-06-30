Об этом пишет "Верстка", анализируя проект указа на портале проектов нормативно-правовых актов, который вступит в силу 1 июля.

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Как увеличивалась охрана Путина?

Впервые за почти 13 лет изменение численности центрального аппарата ФСО будет происходить в середине года, а не в начале или в конце.

В опубликованном документе говорится об увеличении максимальной численности военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих с 785 до 812 человек. Первым в списке их полномочий стоит обеспечение личной охраны президента России, членов его семьи и премьер-министра.

Проект указа Путина об охране / Фото с сайта "Верстки"

В конце декабря 2022 года российский диктатор увеличил численность аппарата с 725 до 760 человек. В январе 2024 года Путин подписал еще два решения: с 1 января 2024 года штат увеличился до 775 человек, а с 1 января 2025 года – до 785.

Отмечается, что до полномасштабного российского вторжения численность центрального аппарата ФСО в последний раз изменялась в марте 2010 года. Тогда его штат увеличился до 725 человек.

Интересно, что в первом указе от 7 августа 2004 года речь шла о 665 человек в штате. За четыре года его увеличили до 720 человек.

Напомним, примерно в 9 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае были замечены антидроновые сетки. Вероятно, их начали устанавливать там еще в прошлом году после спецоперации СБУ "Паутина".