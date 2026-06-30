Про це пише "Верстка", аналізуючи проєкт указу на порталі проєктів нормативно-правових актів, який набуде чинності 1 липня.

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Як збільшувалась охорона Путіна?

Вперше за майже 13 років зміна чисельності центрального апарату ФСО відбуватиметься в середині року, а не на початку чи наприкінці.

В опублікованому документі йдеться про збільшення максимальної чисельності військовослужбовців і федеральних державних цивільних службовців з 785 до 812 осіб. Першою у списку їхніх повноважень стоїть забезпечення особистої охорони президента Росії, членів його сім'ї та прем'єр-міністра.

Проєкт указу Путіна про охорону / Фото з сайту "Верстки"

Наприкінці грудня 2022 року російський диктатор збільшив чисельність апарату із 725 до 760 осіб. У січні 2024 року Путін підписав ще два рішення: з 1 січня 2024 року штат зріс до 775 осіб, а з 1 січня 2025 року – до 785.

Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення чисельність центрального апарату ФСО останній раз змінювали у березні 2010 року. Тоді його штат зріс до 725 людей.

Цікаво, що у першому указі від 7 серпня 2004 року йшлось про 665 осіб у штаті. За чотири роки його збільшили до 720 осіб.

Нагадаємо, приблизно за 9 кілометрів від резиденції Володимира Путіна на Валдаї помітили антидронові сітки. Ймовірно, їх почали встановлювати там ще торік після спецоперації СБУ "Павутина".