Охранник закрытого укрытия пропагандировал коммунизм: в СИЗО ему сообщат о новом подозрении

Охранник поликлиники, находящийся под стражей из-за дела о закрытом укрытии, получит еще одно подозрение. Он подозревается в изготовлении и распространении коммунистической символики.

В комментарии для 24 Канала спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что охраннику Вадиму Мошкину в ближайшее время объявят еще об одном подозрении. Оказывается, его деятельность расследовали давно – мужчину подозревают в изготовлении и распространении коммунистической символики по сговору с группой лиц.

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Обыски в доме мужчины планировали провести в начале июня: трагедия с укрытием все изменила

Надежда Максимец сообщила, что охранника и его жену подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 436-1 УК Украины – изготовление и распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц.

Какая ответственность за распространение коммунистической символики в Украине В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность. По статье, открытой против Мошкина, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Мошкин и его жена, вместе с группой других граждан, называющих себя "Всесоюзное объединение избирателей народов СССР", слали на адрес государственных органов и коммунальных предприятий письма, в которых писали, что провозглашение независимости Украины, как и распад СССР, якобы были незаконными. Именно поэтому они не обязаны платить за коммунальные услуги. Примечательно, что как у Мошкиных, так и у их единомышленников накопился большой долг за "коммуналку".

Письма были "украшены" коммунистической символикой и поступали даже после полномасштабного вторжения, на протяжении 2022–2023 годов. Среди подписантов указана фамилия охранника. Все заявители подписывались как граждане несуществующего УССР.

Претензии к коммунальным предприятиям были направлены на бланках с символикой коммунистического режима: "звезда героя советского союза", или "золотая звезда".

Группа людей, которые присылали эти письма, относят себя к Киевской ячейке "Всесоюзного объединения избирателей народов СССР" и членам Украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР. Они поддерживают идею "присоединения" Украины к России под предлогом восстановления РСФСР и СССР.

Расследование установило, что координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника,

– сказала Максимец.

Максимец рассказала, что СБУ направили эти материалы в Деснянскую окружную прокуратуру еще в феврале 2023 года. А обыски в доме семьи Мошкиных планировались в начале июня, однако 1 июня произошла трагедия с закрытыми укрытиями, в результате которой Мошкин оказался под стражей. Так что расследование пришлось ускорить.

В начале июня были запланированы обыски по месту жительства, но те трагические события, которые произошли 1 июня, заставили нас пересмотреть план и провести безотлагательный обыск,

– сообщила она.

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Что обнаружили во время обысков квартиры Мошкиных

Во время обысков правоохранители обнаружили много документов с символикой коммунистического режима и соответствующие печати.

Найдены печати с изображением пятиконечной звезды в центре круга, которую обрамляет бывший герб СССР и с названием "Территориальное объединение избирателей в г. Киеве". Такие мокрые печати использовались в письмах, поступающих органам власти и коммунальным предприятиям.

Во время обысков нашли доказательства, что он и его жена распространяли запрещенную в Украине коммунистическую символику,

– сказала Максимец.

Кроме того, следователи опросили свидетелей, которые общались с Вадимом Мошкиным. Они рассказали, что охранник поликлиники имеет пророссийские взгляды и оправдывал агрессию России против Украины, называя это "освобождением".

Мошкину и его жене подозрения вручат первыми

В разговоре с 24 Каналом в обед 5 июня Надежда Максимец рассказала, что Мошкину как раз поехали вручать подозрение. Она убеждена, что с этим проблем не будет, ведь мужчина находится в СИЗО.

Также 5 июня подозрение планируют вручить его супруге. Относительно их подельников – подозрения будут вручать по ходу дела.

Она подчеркнула, что дело о закрытом укрытии в Киеве расследуется отдельно, и расследование продолжается. Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает виновников, чтобы привлечь их к ответственности.

Почему Мошкин находится в СИЗО