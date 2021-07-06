Охранников убили: в Нигерии боевики похитили 140 школьников
Источник:The Guardian
В штате Кадуна в Нигерии боевики штурмовали баптистскую школу-интернат Бесель. Злоумышленники похитили 140 учеников.
Всего на территории учебного заведения проживали 165 учеников. Однажды ночью вооруженные нападавшие штурмовали здание и убили охранников.
Заметьте В Нигерии неизвестные атаковали тюрьму: почти 2 тысячи человек сбежали
Учитель Эммануэль Поль сообщил, что похитители вывезли 140 учеников. По данным полиции, спасти удалось 26 человек. В частности, педагога.
С начала 2021 года в Нигерии участились вооруженные нападения. Часто они заканчиваются похищениями.
В эпицентре опасности оказались сельские школы и колледжи. Там – относительно невысокий уровень безопасности. Это позволяет злоумышленникам легко перевозить жертв в лесные убежища.
Всего с декабря 2020 года в Нигерии похитили примерно 1 000 учеников школ и студентов. К счастью, большинство из них удалось освободить. В то же время некоторые молодые люди до сих пор находятся в заключении.
Нападения в Нигерии: последние новости
- Летом 2021 в штате Замфара бандиты нападали на фермеров и убили по меньшей мере 53 человека. Погибших пришлось хоронить в другом городе, чтобы избежать повторной трагедии во время прощальной церемонии.
- Кроме того, в мае в городе Тегина злоумышленники совершили вооруженное нападение на местную школу. Тогда похитили по меньшей мере 150 учеников.
- Также в мае боевики штурмовали одну из мечетей в нигерийском штате Кацина и похитили 40 человек.