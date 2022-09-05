В ОК "Юг" подтвердили попадание по базам оккупантов: 4 локации уничтожены
Источник:телеграм-канал "Взгляд Назара"
В ОК "Юг" 5 сентября подтвердили попадание по базам российских оккупантов. Захватчикам наносят колоссальные потери.
Хлопок продолжает посещать оккупантов на Юге. Детали рассказал Владислав Назаров – спикер ОК "Юг".
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Он подтвердил попадание:
- в базу оккупантов в Херсонском районе;
- по скоплению техники в районе Новой Каховки;
- в базирование в районе Раденск-Великие Копани (левый берег Днепра);
- в Снегиревке попадание в БК.
Враг теряет живую силу и технику
Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 5 сентября оккупанты понесли колоссальные потери на Харьковском и Херсонском направлениях. Земля горит под ногами у врага.
В частности, в районе населенного пункта Купянск (Харьковская область) российские захватчики потеряли более 100 военных. Кроме того, удалось уничтожить 2 боевых машины.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что в Херсоне уничтожили более 30 оккупантов. Кроме того, в районе Антоновского моста "минуснули" зенитный ракетный комплекс, а также шесть грузовиков врага.
Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр,
– говорится в сообщении.
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