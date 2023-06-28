В ОК "Юг" сказали, продолжает ли работать скандальный одесский военком Евгений Борисов

Комиссар Одесской области Евгений Борисов отстранен от исполнения обязанностей решением Ставки. В настоящее время его работу выполняет штатный заместитель.

Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Заместитель отстраненного начальника ТЦК Борисова будет выполнять его обязанности согласно процедуре, пока компетентное командование не назначит нового руководителя.

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"Решение Ставки Верховного Главнокомандующего, принятое 23 июня, реализовали: полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Происходит процедура передачи должности и последующей плановой реализации офицера, занимающая определенное время", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

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Правоохранительные органы работают

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", оперативное командование предоставляет всю необходимую информацию, запрошенную официально, и не вмешивается в работу правоохранительных органов. Следователи работают и формируют доказательную базу.

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