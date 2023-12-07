Действительно ли "все пропало": Клочок объяснил политические игры в Конгрессе о помощи

Конгресс США до сих пор не может принять оказание помощи Украине. Градус напряжения настолько высок, что Джозеф Байден обратился к американскому парламенту и еще раз объяснил, почему важно финансировать военную помощь нашему государству.

Теперь президент США может повлиять на решение, но не через обращение, а консенсус с республиканцами. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный деятель, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.

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Непростая история

Страны G7 поддерживают Украину, но никак не влияют на конгресс США. Обращение Байдена касается компромиссного уже наработанного законопроекта. Он отличается от того, что было раньше. В нем даже увеличено количество финансов, необходимых для “хотелок” республиканцев.

Сейчас в США закончились дебаты, к которым должен был присоединиться Владимир Зеленский, по этому законопроекту, но, вероятно, из-за горячей дискуссии Президент Украины не участвовал. Ведь, как пишет американская пресса, сенаторы между собой чуть не подрались,

– сказал общественный деятель.

Американский президент обратился к сенаторам, чтобы они провели первое процедурное голосование, которое не означает голосование за сам законопроект. Дальше у него будет непростая история – голосование в Палате представителей, подпись у Джо Байдена.

Это все можно сделать быстро, но есть еще один момент, о котором не договаривают – бюджет на следующий год. К сожалению, мы стали заложниками бюджета и помощи. Сейчас на этом фоне республиканцы играют против нас, отстаивая свои интересы, но это касается не только Украины, но и Израиля,

– добавил Клочок.

По его словам, республиканцам на их "хотелки" уже выделили около 15 миллиардов долларов, а они хотели 20 миллиардов.

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Интриги продолжаются

В обращении к сенаторам Байден сказал, что либо вы сегодня процедурно запустите именно историю с голосованием этого законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, либо Владимир Путин может победить Украину и затем нападет на одну из стран НАТО и уже тогда солдаты Соединенных Штатов Америки будут воевать в Европе за то, чтобы охранять границы Североатлантического альянса.

Это понимают и республиканцы, и демократы, и в этой части политики они неизменны по отношению к внешнему вектору. Акцент очень важный и правильный. Сейчас, отстаивая свой законопроект, демократы постараются представить это как победу перед своими избирателями. Республиканцы тоже это понимают,

– отметил общественный деятель.

По его мнению, этот документ будет проголосован, потому что просто так эта история не может завершиться даже для республиканцев, ведь они понимают необходимость выделения денег на лоббируемые ими программы. В частности, это миграционная политика и трансграничное сотрудничество.

"Это непростая политическая игра. Интриги продолжаются. Я сомневаюсь, что они пойдут на каникулы с не проголосованным законопроектом и бюджетом", – подчеркнул Клочок.

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