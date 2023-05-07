Россияне боятся продвижения ВСУ по островам на Херсонщине: как оккупанты хотят противостоять этому

В настоящее время вода в Каховском водохранилище на максимальном уровне. Она активно стекает с поврежденных шандоров, но этого не хватает. Так что оккупанты жалуются, что украинские снайперы не дают им возможности открыть дополнительные, чтобы выпустить лишнюю воду.

Об этом 24 Каналу заявил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что оккупанты жалуются на то, что вода угрожает Каменке-Днепровской.

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"Там действительно перегорожена река Белозерка, перегорожена дамбой и стоят насосы, которые стекающую из Белозерки воду на высший уровень Каховского водохранилища перебрасывают", – заявил херсонский активист.

Молчанов предполагает, что эта угроза является надуманной оккупантами из-за того, что осуществляется бесконтрольный спуск воды.

Скорее всего, россияне просто боятся продвижения ВСУ по островам и их хотят на время подтопить. Островами ниже Каховской дамбы, островами дельты Днепра,

– убежден активист из Херсона.

Он заметил, что подтопление действительно возможно на время.

"Но я не уверен, что пострадают преимущественно ВСУ, которые эти территории контролируют с помощью Сил специальных операций", – рассказал Владимир Молчанов.

Он предполагает, что пострадать могут именно российские позиции.

Как россияне пытаются противостоять продвижению ВСУ по островам Днепра: смотрите видео

Поднятия воды не избежать

"Я не думаю, что там есть какая-то угроза ныне, что будет наводнение. Хотя подъем воды будет просто из-за того, что та вода из большого наводнения всей Украины, конечно, что никуда в другом направлении не денется", – убежден активист.

Вода пройдет через "нижний" Днепр, поэтому поднятия воды будет невозможно избежать.

"Что касается российских "перспектив", то они там, конечно, абсолютно никакие. Вода спадет, и тогда левый берег останется без орошения и довольно с низким уровнем наполнения с Северокрымского канала, если оно вообще будет. И Крым останется так же без воды", – считает Молчанов.

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