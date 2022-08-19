Надо демилитаризовать и деоккупировать, – Данилов назвал главные задачи по Крыму
Источник:твиттер Алексея Данилова
Украина хочет демилитаризировать территорию оккупированного Крыма с последующей ее деоккупацией. В СНБО рассказали, как коллаборанты на полуострове могут смягчить себе приговор.
Крым является суверенной территорией Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Какие главные задачи по Крыму
По словам Данилова, у коллаборантов в Крыму есть возможность смягчить себе приговор. Для этого им нужно предоставить СБУ ценную информацию о российских военных объектах и технике, находящихся на территории полуострова. Секретарь объяснил россиянам на понятном им языке, что ждет украинский Крым в ближайшее время.
Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с последующей ее деоккупацией,
– отметил секретарь СНБО.
Кстати, ранее Алексей Данилов отмечал, что крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, возможность и задача.
Каким может быть освобождение Крыма
Победой над россией сочтут полное освобождение Украины от оккупантов и возвращение контроля над всеми границами. Это можно сделать двумя путями – военным и дипломатическим. Однако для первого варианта должно быть одно главное условие. Его в эфире 24 канала назвал военный эксперт Олег Жданов.
Жданов подчеркнул, что это условие для освобождения Крыма – это крымский мост, который россия незаконно построила. Именно по нему оккупанты перебрасывают военную технику в Украину.
Если его не удастся уничтожить – "тогда будет очень тяжело", добавил эксперт. Он объяснил, что в таком случае через мост будут и дальше поставлять технику и вооружение.
"Хлопок" в Крыму: что известно
- На временно оккупированном полуострове в августе произошла серия взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки.
- Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция.
- В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.
- Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов прогремело на аэродроме Бельбек.
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