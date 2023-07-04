Что нужно для освобождения Крыма: две главные составляющие
Россиян из Крыма можно выгнать в считанные месяцы. Для этого необходимо соответствующее вооружение в достаточном количестве.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Хорошая авиация в достаточном количестве обеспечит Силам обороны полный контроль над воздушным пространством полуострова и позволит уничтожить логистические центры врага.
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"Нам нужно не менее 36, а лучше – 48 машин F-16, или других самолетов, которые могут брать на борт дальнобойные ракеты. К примеру, F-16 может переносить две ракеты AGM-158, дальность поражения которых – до 910 километров", – пояснил военный эксперт.
"Упадут, как гнилая грушка"
По словам военного эксперта, если у нас будет полноценный авиационный полк и больше соответствующих ракет, сможем за считанные месяцы выбить оккупантов из Крыма.
"В зоне поражения окажутся их склады, логистические центры. В конце концов, ничего доставить ни воздухом, ни морем они не смогут. Банальная блокада и истощение. Через несколько месяцев у российских военных не будет ни еды, ни воды, и упадут они к нашим ногам как гнилая грушка", – уверен Петр Черник.
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