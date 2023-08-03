Осталось ударить только здесь: как полностью уничтожить логистику россиян в Крыму

Благодаря успешным ударам по железнодорожным мостам в Крыму логистика российских военных была существенно подорвана. Однако на полуострове есть еще одна цель для ВСУ, уничтожение которой отрежет россиян от Крыма.

Оккупанты даже могут готовиться к возможным новым атакам ВСУ. Но сомнительно, что что-то им поможет. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Осталась одна точка

На днях россияне установили боновые заграждения вдоль Крымского моста. Они вроде бы могут спасти от атак морских дронов. Их эффективность в основном будет зависеть от модификаций и количества дронов, которые будут использовать.

Если говорить о любом заграждении, боновых или других, всегда есть возможность их обойти, нивелировать такое препятствие. Поэтому это очередное плацебо для российских оккупантов,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Заметим, что ударам недавно подверглись Крымский и Чонгарский мосты. Они важны логистическими железнодорожными артериями россиян. Поэтому любое их повреждение усложняет перевозку военной амуниции из Крыма.

"Осталось еще по Армянску ударить, чтобы полностью отрезать временно оккупированный Крым. Это не секрет, кто-либо может увидеть это на карте", – подчеркнул военный обозреватель.

В частности, в Армянске есть два моста, которые могут стать целью для ВСУ. Вероятно, к этому готовятся российские оккупанты. Однако при этом ничего поделать они не смогут. Все благодаря хваленой противовоздушной обороне, отрабатывающей на все "100".

Впоследствии важно и полностью прекратить железнодорожное движение на Крымском мосту.

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