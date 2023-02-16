Россияне засыпали реку Кальчик в оккупированном Мариуполе: Андрющенко назвал ужасающие последствия

Российские террористы, захватившие и разрушившие Мариуполь, испортив жизнь сотням тысяч людей, решили уничтожить еще и экосистему региона, продолжая таким образом издевательство над украинским городом. Ранее россияне испортили гидросооружение на реке, и она начала заболачиваться.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, река Кальчик имеет историческую ценность для Украины, а также поддерживает баланс солености воды в Азовском море.

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Петр Андрющенко рассказал, что река Кальчик имеет большое историческое значение. Это именно та река Калка, на которой произошло "Битва на Калке" в 1223 году.

Кальчик лежит через весь Мариуполь, обеспечивает Азовское море пресной водой и является неотъемлемой частью экосистемы.

В последние годы мы наблюдаем, что соленость Азовского моря растет, в том числе из-за строительства оккупантами Крымского моста. Соленость значительно поднялась, море очень страдает медузами летом. Это просто отдельный ужас,

– сказал Андрющенко.

Действия оккупантов, по словам советника городского головы, наносят вред не только акватории Азовского моря, но и окружающей флоре и фауне. Весной на этой реке было разрушено гидросооружение, обеспечивающее нормальное течение. Поэтому она начала заболачиваться.

Река начала заболачиваться, приобрела неестественный болотный цвет и там начался соответствующий запах гноения. А теперь они просто засыпали её. Это в другом городе они так ремонтируют мост называется. Они просто засыпали, а мощное движение реки направили через маленькую трубу,

– сказал Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя сравнил бездарность оккупантов с идеями бездарных руководителей в советское время, когда они предлагали разворачивать русла рек в другую сторону.

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"То же именно сейчас делают россияне. Просто тогда об этом разговаривали, а сейчас они с этим справляются. Ущерб будет бешеным", – сказал Андрющенко.

Он также отметил, что ущерб от действий России экосистеме Украины не завершается только последствиями боевых действий, а россияне специально продолжают наносить ущерб ежедневно с помощью экскаваторов.

Из-за того, что оккупанты засыпали реку, её уровень начнёт падать, а также ответные последствия будут и для реки Кальмиус.

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