"Великая Новоселка становится тупиком": как россияне сами себя загнали в тупик

Украинские военные отошли из Великой Новоселки в Донецкой области. Россияне оккупировали населенный пункт, но загнали себя в тупик из-за реки.

Форсировать ее фактически невозможно, усложнит этот процесс оккупантам артиллерийский огонь ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что враг может и не осуществлять попытки продвижения.

Смотрите также Россияне притормозили на Покровском направлении: офицер ВСУ назвал причину

Река загнала россиян в тупик

Рядом с Большой Новоселкой течет река Мокрые Ялы, которая является серьезным препятствием. Переехать ее техникой невозможно. Между тем три моста, которые есть рядом с населенным пунктом, уже давно разрушены. К счастью, река не стала препятствием для отхода украинских военных.

Сначала эта река меня беспокоила, а теперь у меня на нее большие надежды. Форсировать эту реку под встречным огнем – еще та задача,

– подчеркнул ветеран.

По его словам, если в Украине есть достаточно личного состава и артиллерии, по реке можно построить новый рубеж обороны. Таким образом оккупация россиянами Великой Новоселки станет для них очередной пиарно-политической бесполезной, с военного обзора, кампанией.

Ситуация возле Великой Новоселки: смотрите на карте

Если бы не река, взятие Великой Новоселки дало бы возможность дальнейшего продвижения.

Сделать невозможным форсирование для русских – задача, которую можно сделать. Таким образом Большая Новоселка становится тупиком для россиян,

– подчеркнул Дикий.

Он добавил, что российская пропаганда долгое время делала из взятия этого населенного пункта "чудо", считая, что он очень большой и важный. В то же время армия оккупантов потеряла там большое количество личного состава и техники.

Теперь они там поставят флаг, снимут репортажи о том, что взяли аж "целую Великую Новоселку", "понадувают щеки" и все. На этом направлении будет все. Если россияне увидят, что дальше их "ждут", они может и не попытаются форсировать реку,

– подытожил он.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сообщил, что россиянам на высшем уровне приказывают любой ценой вернуть все, что отбили украинские военные. Такая ситуация сложилась с Большой Новоселкой, которая не имеет стратегического значения.