Оккупационному гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили о подозрении в госизмене
Источник:Офис Генерального прокурора
Оккупационному "губернатору" Херсонской области, экс-регионалу и коллаборанту Владимиру Сальдо сообщили о подозрении в государственной измене. Во время оккупации Херсона, депутат перешел на сторону России.
Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил Офис генерального прокурора. В ведомстве отметили, что подозрение объявлено заочно.
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Подозрение в госизмене выдвинули двум сторонникам оккупационного режима
Первый – Владимир Сальдо, по данным следствия, во время оккупации Херсонской области военнослужащими России перешел на сторону врага. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.
В ведомстве отметили, что кроме Сальдо российские оккупанты назначили "руководителем городской администрации" еще одного предателя – Александра Кобца – жителя Киева, который до 1991 года проживал в Херсоне.
В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении по статье госизмены. Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
России пришлось "доставать" из кармана свою агентуру
СБУ добавляет, что после временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском коллаборантов, ведь у местного населения есть проукраинская позиция и они понимают абсолютную незаконность пребывания в их городе оккупационных войск.
В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев, и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области,
– пишет пресс-служба СБУ.
Что известно о преступлениях Сальдо
- 13 марта 2022 Владимир Сальдо принимал участие в пропагандистском "митинге" по случаю очередной годовщины освобождения Херсона от нацистов. Мероприятие снимали российские пропагандисты.
- На следующий день действия Владимира Сальдо осудили однопартийцы из "Блока Владимира Сальда".
- 15 марта предатель принял участие в заседании так называемого "Комитета спасения за мир и порядок". В сюжете Вододимира Сальда назвали "губернатором" Херсона. Тогда прокуратура Херсонской области открыла производство по факту создания псевдооргана власти.
- 26 апреля 2022 года в захваченном горсовете Херсона российские кафиры назначили Сальдо так называемым "председателем" Херсонской ОГА.
- Добавим, что коллаборанты в Херсоне распространяют упреки о "невозможности" возвращения региона под контроль Украины.
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