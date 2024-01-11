Третий батальон полностью отказался, – шокированный оккупант пожаловался на массовое дезертирство

В оккупационной армии России много случаев массового дезертирства. Один из оккупантов рассказал о ситуации в своем батальоне.

Украинская разведка поделилась новым перехватом. На записи можно услышать, как оккупант жалуется, что его все достало, а также просит другого россиянина забрать его.

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Что рассказал оккупант

Захватчик сказал, что половина его батальона дезертовала. Оккупанты не захотели воевать и оставили свои позиции в лесу, а сам он об этом узнал значительно позже. Поэтому россияне его упрекнули, что он не владеет ситуацией.

Также оккупант попытался объяснить собеседнику и самому себе причину неудач этого батальона на фронте.

Человек командующий, я так понял, округа, Волков – ментовская тв***рь. Почему нет успеха – он сказал, что третий батальон полностью отказался участвовать (в боевых действиях – 24 Канал)... и сейчас наш третий батальон просто конченный для всех и для всего округа,

– сказал российский военный.

Оккупант также добавил, что после этих событий другие российские военные начали травить этот батальон.

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Украинская разведка напомнила оккупантам и коллаборантам об ответственности. За каждое совершенное против нашей страны военное преступление будет справедливое возмездие.

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