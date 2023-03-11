Я рукой по земле провел, а там чье-то лицо торчит, – оккупант жалуется на огромные потери

Россия ежедневно теряет множество своих солдат. Хуже всего то, что тела окупантов остаются гнить на украинской земле.

Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР МО. Во время телефонного разговора оккупант рассказал о безумных потерях своего подразделения.

К теме Живая сила для россиян дешевле, – лейтенант Нацгвардии о так называемом снарядном голоде окупантов.

Тела собратьев лежат прямо под ногами

Захватчик говорит, что дела у него, как всегда, плохи. Водитель его подразделения получил ранение, как следствие – остался без ноги.

Еще 7 его собратьев стали "трехсотыми". Оккупант рассказывает, что видел постоянно растущие "горы трупов". Кроме того, от позиций захватчиков остались одни воронки.

Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то е**ло из-под земли торчит,

– делится впечатлениями оккупант.

Российская армия несет огромные потери: смотрите видео

Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".

"Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я вчера сидел, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией", – отметил российский захватчик.

Моральный дух враг почти уничтожен