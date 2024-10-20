"Засветил" позицию перед дроном: оккупант расстрелял своего танкиста за ошибку

На Кураховском направлении российский танкист случайно "сжег" пехотинскую позицию оккупантов. За это один из захватчиков его расстрелял.

Об этом сообщил доброволец 24 ошбр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

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Россиянин расстрелял своего побратима

Российский пехотинец расстрелял танкиста, который прибежал к ним на позицию и засветил ее перед нашим дроном. Один из них пытался остановить "товарища", но не получилось,

– отметил Бунятов, добавив, что это произошло на Кураховском направлении.

Оккупант застрелил своего товарища.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что враг и дальше осуществляет активные штурмовые действия в направлении Курахово. Также российские захватчики продолжают давление на Максимильяновку.