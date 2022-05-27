В оккупантов на Харьковском направлении начался бунт, отказываются идти в наступление, – СБУ

У российских захватчиков в Харьковском направлении начались массовые бунты. Там целые подразделения отказываются идти в наступление. Очевидно, это уже не первый случай.

Об этом свидетельствует телефонный разговор кафиров, который перехватили работники СБУ.

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Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку.

Снова бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически весь!

– рассказывает своим командирам оккупант, воюющий на Востоке Украины.

Интересно, что для того, чтобы обуздать предыдущее подразделение бунтовщиков, их посадили в подвал. Однако, похоже, это не помогло.

Слушайте запись разговора кафиров, которые отказываются идти в наступление:



В СБУ добавили, что если кафиров таки заставят идти в наступление, то они могут сдаться в плен и сохранить жизнь. Для этого есть специальная горячая телефонная линия – 2402 (работает как для русских, так и украинских номеров).