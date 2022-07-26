Почему оккупанты активно штурмуют Углегорскую ТЭС: пояснение военного эксперта
российские оккупанты намерены закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища, поэтому постоянно пытаются штурмовать эту ТЭС.
Дело в том, что Углегорская тепловая электростанция имеет стратегическое значение для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал Игорь Романенко – военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.
Внимание россияне планируют закрепиться на берегу Углегорского водохранилища, – ISW
По его словам, для захватчиков это важное место.
Если им вдруг удастся захватить Северск и Соледар, то у них появятся подходы для успешного наступления на Бахмут.
– сказал Романенко.
В дальнейшем россияне получат возможность для последующего наступления на Краматорск и Славянск.
"И для того чтобы этого не допустить, украинская армия сосредоточила там надлежащие силы. Возможности россиян сузили до минимума, однако они пытаются использовать все свои ресурсы, чтобы разбить полосу к этим городам и получить дальнейшую перспективу", – добавил эксперт.
Зачем россиянам Углегорская ТЭС
По информации Министерства обороны Великобритании, на Донетчине для оккупантов важна именно эта ТЭС — чтобы лишить Украину очередного объекта критической инфраструктуры. Однако главная цель: плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.
российские захватчики не оставляют попыток наступления на Донбассе
- Врагу это не очень удается. Он продолжает просто бить по нашим позициям и всему вокруг.
- российские оккупанты нанесли авиаудары около Углегорской ТЭС, которую они пытаются взять под свой контроль. Об этом сообщил Генштаб утром 25 июля. В этот же день там заявили, что враг имеет определенные успехи на данном направлении.
- Под авиаудары нанесены также по Соледару и Покровску.
- В Институте по изучению войны отметили, что оккупанты пытаются хотя бы закрепиться около Углегорской ТЭС . А если быть точнее – на берегу ее водохранилища. Они делают это чтобы продвинуться дальше.
- 24 июля в попытках захватить Углегорскую тепловую электростанцию россияне совершили ряд штурмов.
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