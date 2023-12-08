Оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть погибший и 4 пострадавших

Россия ежедневно атакует города нашего государства, подвергая опасности гражданских. В частности, враг ударил по Павлоградскому району на Днепропетровщине. В результате есть жертва и пострадавшие.

Собственно, в пятницу утром, 8 декабря, враг открыл огонь по Днепропетровщине. Председатель ОВА Сергей Лысак информирует о 1 погибшем и 4 пострадавших.

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Обстрел Днепропетровской области

По словам главы региона, все пострадавшие были доставлены в больницы. Медики оказывают помощь людям, травмированным в результате очередного акта российской агрессии.

Удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии,

– написал Лысак.

Глава ОВА уточняет, что захватчики нанесли удар по региону ракетами. К тому же, около 07:33 он сообщал, что в районе Павлодара было громко.

В целом нашим Силам ПВО удалось сбить в Павлоградском и Синельниковском районах 5 дронов россиян. Также Лысак отметил, что враг обстреливал город поздно вечером 7 декабря.

Обратите внимание! Воздушная тревога ночью 8 декабря в Днепропетровской области продолжалась:

с 02:58 до 03:26;

с 06:31 до 08:57.

Террор не прекращается