Оккупанты атаковали две гидроэлектростанции: оборудование критически повреждено
1 июня 2024, 13:46Читати новину українською
Источник:Укргидроэнерго
Эта ночь была тяжелой для украинской энергетики. Россия обстреляла энергетические объекты в пяти областях, под ударом оказались и две ГЭС.
Кроме этого, россияне попали в инфраструктуру рядом со станциями.
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Повреждения на ГЭС критические
В Укргидроэнерго сообщили, что повреждения оборудования на гидроэлектростанциях – критические.
Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий,
– сообщили в ведомстве.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас и будут ли выключать светВ результате боевых действий сегодня утром отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов. В целом в результате вражеских обстрелов остаются без напряжения 39,3 тысячи точек учета.
Ситуация в энергосистеме сложная и из-за ночной атаки врага графики отключений света в стране могут меняться. В то же время 1 июня графики отключения света прогнозируются только с 18.00 до 23.00.
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Что известно о ночной атаке по Украине
- В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину, выпустив 53 ракеты и 47 ударных БпЛА.
- Силы ПВО смогли сбить 81 воздушную цель: 35 крылатых ракет и 46 дронов.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг атаковал 5 объектов энергетикив Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
- Кроме этого, враг обстрелял две ТЭС ДТЭК, нанеся оборудованию серьезный ущерб.
- Есть попадания и на Львовщине – 6 крылатых ракет попали в 3 объекта критической инфраструктуры. 4 человека получили ранения.
- Также в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры.
- В Минэнерго отметили, что это уже шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам страны с 22 марта.
- На атаку отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия несет только террор и призвал западных партнеров предоставить Украине дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО. А также расширить и ускорить поставки F-16 в Украину и обеспечить наших воинов всеми необходимыми возможностями.