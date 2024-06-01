Оккупанты атаковали две гидроэлектростанции: оборудование критически повреждено

Эта ночь была тяжелой для украинской энергетики. Россия обстреляла энергетические объекты в пяти областях, под ударом оказались и две ГЭС.

Кроме этого, россияне попали в инфраструктуру рядом со станциями.

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Повреждения на ГЭС критические

В Укргидроэнерго сообщили, что повреждения оборудования на гидроэлектростанциях – критические.

Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий,

– сообщили в ведомстве.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас и будут ли выключать свет В результате боевых действий сегодня утром отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов. В целом в результате вражеских обстрелов остаются без напряжения 39,3 тысячи точек учета.



Ситуация в энергосистеме сложная и из-за ночной атаки врага графики отключений света в стране могут меняться. В то же время 1 июня графики отключения света прогнозируются только с 18.00 до 23.00.

С начала полномасштабного вторжения Россией было выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго. Также враг уничтожил Каховскую ГЭС.

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Что известно о ночной атаке по Украине