Оккупанты атаковали Харьков с Белгородщины – предварительно, из С-300
Источник:Олег Синегубов
Россия продолжает обстреливать мирных украинцев. В Харькове прогремели несколько взрывов.
Об этом написал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 22:55.
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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", – сообщил глава ОВА.Заметьте! В 23:45 в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.
По информации OSINT-наблюдения, из Белгородщины в сторону Украины запустили 6 ракет С-300. Об этом сообщили в 22:53.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:30 / Скриншот 24 Канала
После отбоя Синегубов в телеграме добавил: "По предварительной информации, по Харькову нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в который раз объекты инфраструктуры".
Над Белгородом тоже взрывы
Российские источники сообщают, что над Белгородом в ночь с 16 на 17 февраля раздаются "хлопки". В общем, якобы было 7 взрывов. Однако уверяют – работает ПВО и данных о попадании не было.
"Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости", – написали пропагандисты.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Россияне убили 79-летнюю женщину в Павлограде Днепропетровской области. Ракета уничтожила частный дом пожилых супругов.
- Ночью 16 февраля враг обстрелял Дрогобычский район Львовской области. Россияне попали в объект, не связанный со снабжением электроэнергией. К счастью, люди не получили ранения, но взрывная волна повредила гражданскую инфраструктуру.
- Оккупанты ракетами Х-22 атаковали нефтеперерабатывающий завод Кременчуга в Полтавской области.
- Всего ночью 16 февраля Россия выпустила около 40 ракет из акватории Черного и Азовского морей. Взрывы раздавались в Запорожской, Киевской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.
- Вблизи Кропивницкого враг попал в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без раненых.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в ночь со среды на четверг враг также выпустил 8 ракет типа "Калибр". Силы ПВО сбили 6 ракет над Николаевской областью и 2 над Херсонской.