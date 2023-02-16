Оккупанты атаковали Харьков с Белгородщины – предварительно, из С-300

Россия продолжает обстреливать мирных украинцев. В Харькове прогремели несколько взрывов.

Об этом написал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 22:55.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", – сообщил глава ОВА.

В 23:45 в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.

По информации OSINT-наблюдения, из Белгородщины в сторону Украины запустили 6 ракет С-300. Об этом сообщили в 22:53.



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:30 / Скриншот 24 Канала

После отбоя Синегубов в телеграме добавил: "По предварительной информации, по Харькову нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в который раз объекты инфраструктуры".

Над Белгородом тоже взрывы

Российские источники сообщают, что над Белгородом в ночь с 16 на 17 февраля раздаются "хлопки". В общем, якобы было 7 взрывов. Однако уверяют – работает ПВО и данных о попадании не было.

"Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости", – написали пропагандисты.

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