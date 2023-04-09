Оккупанты ударили ракетами по частному сектору в Запорожье: погиб отец с 11-летней дочерью
Источник:ГСЧС Запорожья
Российские оккупанты снова показывают свою зверскую варварскую натуру. В ночь на 9 апреля российская армия атаковала двумя ракетами частный сектор в Запорожье.
В результате попадания один дом частично разрушился. В соседних домах взрывной волной снесло окна и кровлю.
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Вражеские ракеты убили гражданских
В результате атаки дом, в который попал вражеский снаряд, загорелся. Известно, что на месте происшествия погибли 2 человека: 50-летний отец и его 11-летняя дочь.
Также из-под завалов спасатели вытащили 46-летнюю мать, переданную врачам скорой. К счастью, старшая дочь супругов на момент прилета находилась в гостях.
Напомним, что воздушная тревога в Запорожье завыла примерно в 2:00. Сразу после этого местные телеграм-каналы сообщили, что слышали мощные взрывы.
Сотрудники ГСЧС спасают 46-летнюю женщину: смотрите видео
По состоянию на 8:00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки / Фото ГСЧС Запорожья
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что улица, где произошел прилет, отключена от газа и электричества. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.
В результате попадания погибли 2 мирных жителя / Фото из телеграма Куртева
Трагедию в Запорожье прокомментировал руководитель ОП Андрей Ермак.
"Россияне ночью ударили ракетами по частному сектору Запорожья. Погибла 11-летняя девочка. Подлые животные", – говорится в сообщении.
Россия обстреливает Запорожье: последние новости
- Предыдущая атака на Запорожье произошла 31 марта. Враги ударили по области реактивными системами залпового огня и предварительно ракетами С-300.
- В областной военной администрации объяснили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду. Для атак оккупанты использовали реактивную систему залпового огня.
- Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. К счастью, люди не пострадали.
- Спасатели рассказали, что оккупанты также обстреляли один из населенных пунктов Запорожского района. Как следствие – загорелся частный дом на площади 80 квадратов. Сотрудники ГСЧС уже ликвидировали огонь и разобрали конструкции и отдельные разрушенные элементы.