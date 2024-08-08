Есть предел возможностей России: когда наступление врага может исчерпать себя

Российские войска находятся в наступлении с начала активных наступательных действий в районе Авдеевки, которые начались в октябре 2023 года. Осенью будет год, как оккупанты атакуют украинские позиции.

Наступление россиян продолжается с разным пиком интенсивности, на некоторых участках они были активнее, где-то шли на спад, а где-то россияне меняли направления. Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что сейчас произошел мощный виток, потому что оккупанты применяют все свои силы для продвижения в Донецкой области.

Смотрите также Какие есть возможности у врага в Донецкой области: Коваленко назвал возможные сценарии

Российские войска активно штурмуют

Силы противника очень активно идут в пехотные штурмы при поддержке авиации и не только. Соответственно, по словам военного эксперта, есть предел таким действиям, ведь это наступление не может быть бесконечным.

Оно должно пойти на спад, но это не означает прекращения боевых действий. Враг может дальше обстреливать, применять авиацию, действовать меньшими группами и с меньшей интенсивностью в наступлении. В том виде, в котором сейчас продолжается российское наступление, оно может иссякнуть в сентябре, как раз к приближению годовщины, с тех пор, как началось,

– прогнозирует Мусиенко.

Россияне будут вынуждены взять определенную паузу, чтобы потом перегруппироваться, доукомплектоваться и возобновить наступательные действия. По состоянию на сейчас украинские силы пытаются перехватить у врага инициативу, завоевать огневые позиции, тактически заставить отойти, как это происходит на фронте в некоторых местах, в частности на Лиманском, Купянском направлениях.

В Генштабе отчитались, что за прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений. Активно враг и в дальнейшем действует на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий. За 7 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных удара с применением 5 ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 114 – из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении ВСУ отбили 28 штурмовых действий противника в районах 10 населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка – основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.