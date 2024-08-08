Наступ росіян продовжується з різним піком інтенсивності, на деяких ділянках вони були активнішими, десь йшли на спад, а десь росіяни змінювали напрямки. Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наголосивши, що зараз відбувся потужний виток, бо окупанти застосовують всі свої сили для просування на Донеччині.

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Російські війська активно штурмують

Сили противника дуже активно йдуть в піхотні штурми за підтримки авіації й не тільки. Відповідно, зі слів військового експерта, є межа таким діям, адже цей наступ не може бути нескінченним.

Він має піти на спад, але це не означає припинення бойових дій. Ворог може далі обстрілювати, застосовувати авіацію, діяти меншими групами й з меншою інтенсивністю в наступі. В тому вигляді, в якому зараз триває російський наступ, він може вичерпатися у вересні, як раз до наближення річниці, відколи розпочався,

– прогнозує Мусієнко.

Росіяни будуть вимушені взяти певну паузу, щоб потім перегрупуватися, доукомплектуватися й поновити наступальні дії. Станом на зараз українські сили намагаються перехопити у ворога ініціативу, вибороти вогневі позиції, тактично змусити відійти, як це відбувається на фронті в деяких місцях, зокрема на Лиманському, Куп'янському напрямках.

В Генштабі прозвітували, що протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій. За 7 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 5 ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 28 штурмових дій противника в районах 10 населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка – основні напрямки зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.