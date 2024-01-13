Оккупанты атакуют ракетами: в Кропивницком слышали звуки взрывов

13 января 2024, 06:41
Читати новину українською

Утром 13 января россияне запустили из Каспия крылатые ракеты. Взрывы прогремели, в частности, в Кропивницком.

В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Кропивницкого.

Важно В Украине объявили воздушную тревогу: Россия запустила ракеты из Каспия

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.

Что известно о взрывах в Кропивницком

Тревога была объявлена в 06:21. Уже в 06:39 Воздушные силы сообщили, что ракета в Кировоградской области, курс на Черкасскую.

Кропивницкий, в укрытие,
призвали военные.

В 06:39 журналисты Суспильного сообщили, что в областном центре слышны звуки взрывов.

Смотрите также В Днепре повторные взрывы: оккупанты могли ударить баллистикой из Крыма

Важно! Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии. Оккупанты запустили из Каспия крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из 6 Ту-95МС. Кроме того, подняли МиГ-31К. Уже в 06:54 Воздушные силы сообщили о пусках ракет "Кинжал".

 

Автор: Юлія Муріна