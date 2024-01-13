Оккупанты атакуют ракетами: в Кропивницком слышали звуки взрывов

Утром 13 января россияне запустили из Каспия крылатые ракеты. Взрывы прогремели, в частности, в Кропивницком.

В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Кропивницкого.

Важно В Украине объявили воздушную тревогу: Россия запустила ракеты из Каспия

Что известно о взрывах в Кропивницком

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме

Тревога была объявлена в 06:21. Уже в 06:39 Воздушные силы сообщили, что ракета в Кировоградской области, курс на Черкасскую.

Кропивницкий, в укрытие,

– призвали военные.

В 06:39 журналисты Суспильного сообщили, что в областном центре слышны звуки взрывов.

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