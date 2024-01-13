У Кіровоградській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку Кропивницького.
Важливо В Україні оголосили повітряну тривогу: Росія запустила ракети з Каспію
Вранці 13 січня росіяни запустили з Каспію крилаті ракети. Вибухи прогриміли, зокрема, у Кропивницькому.
У Кіровоградській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку Кропивницького.
Важливо В Україні оголосили повітряну тривогу: Росія запустила ракети з Каспію