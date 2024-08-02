"Своих бросаем": эпические кадры, как оккупанты оставляют на поле боя раненого побратима

Оккупанты снова и снова доказывают, что нарратив "своих не брасаем", который активно распространяет российская пропаганда, – полная чушь. Так, украинский дрон в очередной раз зафиксировал, как захватчики бросают на поле боя своих раненых собратьев.

Соответствующие кадры обнародовали Силы обороны Юга. На них четко видно, как оккупанты бросают своего же вместе с носилками на землю и сломя голову убегают, передает 24 Канал.

Кстати Россия бросает на "мясные штурмы" раненых солдат на костылях, – The Telegraph

Как оккупанты бросили на поле боя раненого

Военные сообщили, что украинский разведывательный БПЛА зафиксировал, как группа вражеских пехотинцев бежала, таща на носилках раненого "собрата".

Однако своя шкура ближе к телу, – "трехсотого" бросили на обочине "за ненадобностью",

– отметили в Силах обороны Юга.

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Как оккупанты бросили своего "трехсотого": смотрите видео

Заметим, российские военные уже далеко не впервые бросают своих раненых на поле боя. Ранее украинские воины из 47 отдельной механизированной бригады показали соответствующие кадры с Авдеевского направления.