Відповідні кадри оприлюднили Сили оборони Півдня. На них чітко видно, як окупанти кидають свого ж разом з ношами на землю і стрімголов тікають, передає 24 Канал.

До речі Росія кидає на "м'ясні штурми" поранених солдатів на милицях, – The Telegraph

Як окупанти кинули на полі бою пораненого

Військові повідомили, що український розвідувальний БпЛА зафіксував, як група ворожих піхотинців накивала п'ятами, тягнучи на ношах пораненого "собрата".

Однак, своя шкура ближча до тіла, – "трьохсотого" кинули на узбіччі "за ненадобностью",

– наголосили в Силах оборони Півдня.

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Як окупанти кинули свого "трьохсотого": дивіться відео

Зауважимо, російські військові вже далеко не вперше кидають своїх поранених на полі бою. Раніше українські воїни з 47 окремої механізованої бригади показали відповідні кадри з Авдіївського напрямку.