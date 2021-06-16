Оккупанты на Донбассе заявили о "доказательствах" убийств Протасевичем людей на Донбассе

Оккупанты на Донбассе не могут успокоиться и утверждают, что имеют доказательства того, что якобы задержанный журналист Роман Протасевич убивал людей на фронте. Они даже благодарят Александра Лукашенко за возможность проводить следствие.
Так называемые "прокуроры" из оккупированной Луганщины утверждают, что имеют "неопровержимые" доказательства причастности Протасевича к "Азову" и убийствам мирных людей.
Кстати Протасевич и боевые действия на Донбассе: почему Лукашенко решил подло врать
Оккупанты поблагодарили самопровозглашенного президента Александра Лукашенко за возможность провести следственные действия с Протасевичем. Хотя на брифинге белорусских силовиков отметили, что проводить следственные действия могут страны, которые имеют подписанные международные договоры с Беларусью.
Протасевич и война на Донбассе: что известно
- О том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Более того, политик публично назвал блогера "террористом".
- Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в "Азов".
- Однако на заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал, ведь работал журналистом.
- Боевики во временно оккупированном Луганске заявили, что готовятся к судебному процессу над Романом Протасевичем.