Оккупанты в Донецке несколько ослабили блокаду миссии ОБСЕ
Источник:Хельга Шмид в твитере
Российские оккупанты в Донецке несколько ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Международные наблюдатели находятся в напряженной ситуации уже несколько дней.
Об этом заявила генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид.
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Я приветствую уменьшение помех свободы передвижения СММ ОБСЕ сегодня в неподконтрольном правительству Донецке,
– отметила она.
В то же время генеральный секретарь отметила, что неограниченный доступ Специальной мониторинговой миссии очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.
"Все препятствия в работе СММ ОБСЕ должны быть отменены", – добавила Хельга Шмид.Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ – это консенсусная организация и принять ни одно серьезное решения без согласия агрессора в ней невозможно.
Что этому предшествовало
- Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Наемники страны-агрессора после этого начали угрожать, что откажутся от минского формата, если террориста не отпустят.
- Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
- В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.
Текст публикации Хельги Шмид:
Я приветствую уменьшение помех свободы передвижения СММ ОБСЕ сегодня в неподконтрольном правительству Донецке. Неограниченное движение СММ жизненно важное для выполнения мандата, обеспечения прозрачности и укрепления доверия. Следует отменить все ограничения относительно СММ ОБСЕ.