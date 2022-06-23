Оккупанты двигаются из Мариуполя на Запорожье: вокруг города оставили кадыровцев и дагестанцев
Уже второй день подряд большие колонны российских оккупантов покидают Мариуполь и его район. Скорее всего, захватчики отправляются в направлении Запорожской области.
Об этом 24 каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подтвердил информацию, что российские военные с техникой покидают город.
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Куда движутся оккупанты из Мариуполя
По словам советника, до этого первая ротация оккупантов была около месяца назад. Тогда захватчики покинули Мариуполь и двигались в направлении Волновахи, то есть на север Донецкой области.
Однако уже 2 день подряд оккупанты с военной техникой двигаются в сторону Запорожской области. Сейчас они выводят большинство военного контингента из Мариуполя,
– отметил Андрющенко.
Как он отметил, в Мариуполе российские оккупанты открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра оно будет их.
"Это мы слышим еще с 24 февраля. Однако именно сейчас россияне выводят из города большинство военных, поэтому будем наблюдать, что будет дальше", – заметил советник.
Кто остался в городе
Андрющенко также рассказал, что сейчас Мариуполь находится в руках местных коллаборантов, которые выполняют определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. В то же время для охраны и обеспечения безопасности россиян в городе и за его пределами останется часть российских военных.
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Кроме того, ситуацию вокруг города (и частично в городе) контролируют кадыровцы и дагестанцы. Как отметил Андрющенко, они проживают в поселках вдоль Мариуполя, в то же время в самом населенном пункте их мало.
"Пока наблюдаем за тем, что российские оккупанты внедряют сценарии, которые мы прогнозировали уже давно. Это потакание возникновению преступных банд", – подчеркнул советник.
Преступные банды
Он объяснил, что в Мариуполе постепенно начинает зарождаться бандитизм. В частности, потому, что деньги сейчас получают только пенсионеры.
Возникновение таких банд, в первую очередь, поддерживают кадыровцы. По мнению Андрющенко, они хотят, чтобы возникло несколько группировок, чтобы контролировать предводителей, которые в свою очередь будут контролировать город.
Андрющенко рассказал, куда идут колонны оккупантов из Мариуполя: смотрите видео
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Во временно оккупированном Россией Мариуполе крайне ужасающая гуманитарная ситуация, в том числе и с медикаментами. Так из-за недостатка инсулина для диабетиков, медики в сутки проводят по 3 – 5 операций по ампутации конечностей.
- Недавно российские пропагандисты рассказывали о планах их государства превратить Мариуполь в "курорт", а на месте "Азовстали" обустроить парк. Однако вдруг их концепция резко изменилась и власти государства-агрессора решили восстановить завод.
- Оккупанты продолжают издеваться над мариупольцами, превратив город в гетто. Местным не хватает еды, а российские нелюди фактически заставляют приходить и выпрашивать ее людей с инвалидностью.