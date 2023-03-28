Оккупанты б'ют по Харьковщине: 2 ракеты упали в Богодухове
Источник:Олег Синегубов
Российские террористы продолжают обстреливать Харьковщину. 28 марта они снова нанесли удар и ракеты упали в городе Богодухов.
Местные власти предупредили о возможных повторных атаках врага. Потому нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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Вражеские ракеты упали в Богодухове
Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты снова нанесли удары по мирным жителям региона. Сегодня, 28 марта, две вражеские ракеты – предварительно С-300 – упали в городе Богодухов.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Возможны повторные атаки. Не игнорируйте сигналы тревоги,
– призвал глава области.
Оккупанты часто б'ют по Харьковщине
- 9 марта в Харькове, где произошло 15 прилетов ракет С-300, все местные жители были без света.
- За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов. В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное.
- По селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
- В результате минометного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.
- Ранее в поселке Песочин вражеская ракета попала во двор частного дома. В результате были повреждены несколько жилых домов, есть пострадавшие.
- А в поселке Слобожанское Чугуевского района россияне повредили теплицы овощной фабрики. Также в Харькове попали в объект гражданской инфраструктуры.
- Кроме того, в Купянске на неизвестном взрывном устройстве взорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он, к сожалению, погиб.