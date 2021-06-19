Ситуация сложная: оккупационные власти готовятся эвакуировать людей из затопленной Ялты

Многодневные мощные дожди наделали бед в оккупированном Россией Крыму. Больше всего пострадали Ялта и поселок городского типа Кореиз.
Как сказала глава так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко, обстановка после потопа довольно сложная.
Важно Не повод для шуток и злорадства, жаль людей, – Аваков о наводнении в оккупированном Крыму
По состоянию на утро 19 июня вода все еще не ушла из затопленных районов. Сотрудники МЧС России и администрации оккупантов обходят дома.
Если потребуется – будем эвакуировать людей,
– написала Павленко.
Каковы последствия непогоды
По данным Павленко, наводнение вызвало:
- размытие улиц,
- подтопление домов,
- обрушение грунта,
- повреждение стены одного из частных домов.
Что этому предшествовало
- В оккупированный Россией Крым пришли сильные ливни, из-за которых вышла из берегов река Водопадная. Пострадали по меньшей мере 8 человек.
- По информации СМИ оккупантов, во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его унесло потоком дождевой воды.
- Из-за сильных ливней в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Затопило сотни домов. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.