Ситуация сложная: оккупационные власти готовятся эвакуировать людей из затопленной Ялты

Многодневные мощные дожди наделали бед в оккупированном Россией Крыму. Больше всего пострадали Ялта и поселок городского типа Кореиз.

Как сказала глава так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко, обстановка после потопа довольно сложная.

Важно Не повод для шуток и злорадства, жаль людей, – Аваков о наводнении в оккупированном Крыму

По состоянию на утро 19 июня вода все еще не ушла из затопленных районов. Сотрудники МЧС России и администрации оккупантов обходят дома.

Если потребуется – будем эвакуировать людей,

– написала Павленко.

Каковы последствия непогоды

По данным Павленко, наводнение вызвало:

размытие улиц,

подтопление домов,

обрушение грунта,

повреждение стены одного из частных домов.

Что этому предшествовало