Оккупанты планируют организовать на Донбассе "выборы" в Госдуму России без участков

Пророссийские боевики на Донбассе рассматривают несколько возможностей голосования на выборах в российскую Госдуму. Однако открывать избирательные участки на временно оккупированной территории они не планируют.
Принять участие в выборах в Госдуму смогут только те жители оккупированных территорий, которые имеют российские паспорта. Об этом заявил главарь боевиков Донбасса.
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Боевики рассматривают два варианта реализации своего плана:
- организованный выезд на территорию России;
- электронное голосование.
Возможность открыть избирательные участки боевики не обсуждают.Обратите внимание! Летом 2020 года жители ОРДЛО с российскими паспортами уже участвовали в голосовании за поправки к Конституции России. Тогда организовывали автобусные рейсы на специальные избирательные участки в Ростовской области.
Что известно о голосовании на российских выборах на Донбассе
- Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. К ним хотят привлечь украинцев с оккупированных территорий. Для этого оккупанты выдают им свои паспорта.
- По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия выдала уже 600 тысяч своих паспортов на оккупированном Донбассе.
- Людей заставляют участвовать в "тренировочном всероссийском онлайн-голосовании в Госдуму". В случае отказа, им угрожают увольнениями с работы.
- Спикер украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович считает, что российские выборы в ОРДЛО является подставой, чтобы усилить санкции против Москвы.