Взяти участь у виборах до Держдуми зможуть лише ті мешканці окупованих територій, які мають російські паспорти. Про це заявив ватажок бойовиків Донеччини.

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Бойовики розглядають два варіанти реалізації свого плану:

  • організований виїзд на територію Росії;
  • електронне голосування.

Можливість відкрити виборчі дільниці бойовики не обговорюють.

Що відомо про голосування на російських виборах на Донбасі

  • Вибори до Держдуми відбудуться 19 вересня 2021 року. До них хочуть залучити українців з окупованих територій. Для цього окупанти видають їм свої паспорти.
  • За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія видала вже 600 тисяч своїх паспортів на окупованому Донбасі.
  • Людей змушують брати участь у "тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми". У разі відмови, їм погрожують звільненнями з роботи.
  • Спікер української делегації для участі у ТКГ Олексій Арестович вважає, що російські вибори у ОРДЛО є підставою, аби посилити санкції проти Москви.