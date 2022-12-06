Теперь оккупанты ищут возможности закончить войну, – военный Костенко
Вооруженные Силы Украины нанесли российским оккупантам несколько тяжелых поражений за более чем 9 месяцев полномасштабной войны. Сейчас захватчики ищут возможность закончить войну, но еще пытаются потянуть время.
Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, россияне до сих пор не достигли никакой цели, декларируемой в начале вторжения.
К теме Россия может покинуть Запорожскую АЭС: почему кафиры вынуждены уйти со станции
Хотели захватить Украину за неделю. Мы помним, как Путин пафосно предлагал военным договориться и сложить оружие. Лавров говорил, что мы можем войну хоть завтра закончить, если Украина капитулирует. Украина не закончила, не капитулировала. А теперь россияне ищут возможности, как все закончить,
– отметил Костенко.
Оккупантам важно по крайней мере захватить Донецкую и Луганскую области
По мнению Костенко, уже даже российские военные, которые отдают приказы о запуске ракет, понимают, что война для них проиграна. Но могут и дальше говорить басни руководству, что "Украина вот-вот сломается и придет договариваться".
Сейчас оккупанты пытаются придумать хотя бы какое-то решение и потянуть время, чтобы не потерпеть столь жесткого поражения в войне. Именно для этого они сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.
Они ищут возможности, чтобы так называемые "цели" войны были хоть как-то достигнуты. Лучше всего для них – это Луганская и Донецкая области. Это "цели", которые можно скормить российскому обществу. На фоне этого они будут пытаться выйти из войны,
– подчеркнул Костенко.
Оккупанты ищут возможность закончить войну – Костенко: смотрите видео
Если с "демилитаризацией" и "денацификацией" Кремль еще может что-то наврать россиянам вроде "убили всех нацистов" и "уничтожили украинскую армию". То без Луганской и Донецкой областей им вообще будет сложно объяснить, какую именно победу они якобы одержали в Украине.
В России истощается ракетный арсенал
- Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Россия истощает свои ракетные запасы такими массированными ударами. Местное производство не справляется с теми потребностями, которые имеют оккупанты.
- Во время массированных ракетных атак оккупанты стабильно выпускают по Украине по несколько десятков ракет. В Главном управлении разведки подчеркнули, что запасы высокоточных ракет захватчиков находятся на критически низком уровне.
- 5 декабря российские оккупанты совершили уже 8 массированный ракетный удар по Украине.