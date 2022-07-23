Оккупанты "Калибрами" атаковали Одесский порт: 2 ракеты сбила ПВО, 2 – попали

российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них, к сожалению, попали в Одесский порт.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Заметим, что несколько дней назад враг уже бил по Одессе из истребителя Су-35.

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Оккупанты выпустили 4 ракеты типа "Калибр"

В ведомстве подчеркнули, что российские военные по Одессе выпустили сразу же 4 ракеты типа "Калибр". Ими враг атаковал Одесский морской порт. Известно, что две крылатые ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны Украины. Остальные две попали в цель врага – порт.

Отметим, что о взрывах в Одессе сообщили около 11:00. Тогда жители города заметили, что в небе виднеется дым. По словам очевидцев, "прилетов" было гораздо больше. Но это могли быть звуки еще и от работы ПВО.

Подчеркнем, что враг продолжает циничные атаки. Накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска. Это сделали, чтобы наше государство имело возможность экспортировать зерно. Но, как мы видим, уступки россии ничего не стоят.

путин буквально плюнул в лицо Эрдогану и Гутерришу

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что не прошло и суток после переговоров. И за этот короткий промежуток времени россия еще раз продемонстрировала, что садиться с ней за стол переговоров нет никакого смысла.

Российская ракета – это плевок владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна,

– подчеркнул он.

Несколько дней назад в Одессе уже загорелся пожар в порту Рени. Это произошло 19 июля во время воздушной тревоги. Как рассказали в ГСЧС, в результате погиб один человек. Его в больницу доставили с ожогами 95% тела.

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