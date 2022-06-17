Оккупанты клепают фейковые документы, но не слишком заморачиваются: свежий фотодоказательство

Российские захватчики пытаются распространить фейковые сообщения на оккупированных территориях Украины. Но делают они это очень неудачно.

На этот раз они решили распространить фейковые "документы" от имени министра обороны Украины Алексея Резникова, которое он якобы адресовал министру иностранных дел Дмитрию Кулеби. И якобы письмо Дмитрия Кулебы к министру иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Стоит отметить, что Резников подвел итоги визита в Брюссель и назвал 3 этапа деоккупации Украины.

Цель этих документов достаточно проста. Ведь россияне распространяют фейк о нежелании украинцев вступать в ряды Вооруженных Сил Украины. Следовательно, якобы есть необходимость принудительного возвращения в Украину тех мужчин, которые выехали за границу.



Фейковое письмо Резникова о Кулебы

Якобы после 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, за границу выехало 7 миллионов человек, поэтому нет возможности комплектовать воинские части и соединения. И якобы Дмитрий Кулеба написал письмо Збигнева Рау с просьбой предоставить информацию обо всех мужчинах граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Польши.



Фейковое письмо о.

Таким образом, российские захватчики пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что у украинских защитников есть проблемы, и что никто не хочет воевать за освобождение своего государства. Но это фейк.

Например, еще в мае 2022 года в Министерстве обороны заявили, что мобилизация выполнена на 100% . Поэтому призыв в армию проводится с меньшими темпами, потому что в начале февраля были полностью укомплектованы силы обороны. Продление мобилизации будет зависеть только от оперативной обстановки на боевых порядках.

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Кроме того, в ряды защитников становятся даже те, кто не получал повесток. Многие уходят в силы территориальной обороны. командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко заявил, что у него стоит очередь желающих попасть в терроборону.

Какие еще фейки распространяет российская пропаганда?